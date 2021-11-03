مباراة الكويت وإيران لكرة اليد.. تعرف على الموعد- هل ستكون منقولة؟

يلتقي منتخب الكويت لكرة اليد مع نظيره منتخب إيران، اليوم الخميس، في قمة مرتقبة من الجولة الثانية من بطولة قطر الدولية 2021، ويبحث منتخب الكويت عن تحقيق انتصار لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام المنتخب القطري، وثُقام بطولة قطر الدولية لكرة اليد من 2 حتى 6 نوفمبر 2021 خلال التوقف الدولي بمشاركة أربعة منتخبات وهي الكويت والسعودية وقطر وإيران.

موعد مباراة الكويت وإيران لكرة اليد.. هل ستكون منقولة