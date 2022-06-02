مباراة الكويت والأردن الأولمبي.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لكأس آسيا تحت 23

مباراة منتخب الكويت الأولمبي القادمة سوف تكون ضد منتخب الأردن يوم السبت 4 يونيو 2022 ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس آسيا تحت 23 سنة 2022 بأوزبكستان، حيث نُقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة الكويت والأردن الأولمبي مباشرة، كما نستعرض موعد لعبة الكويت الأولمبي يوم السبت بتوقيت مدينة الكويت والإمارات، بتوقيت إنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والأردن الأولمبي

منتخب الكويت تحت 23 سنة خسر في الجولة الأولى من كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 أمام نظيره الأسترالي بنتيجة 0-2، منتخب الأردن لديه نقطة واحدة بعد التعادل مع الأخضر العراقي بنتيجة 1-1، القنوات الناقلة لمباراة الكويت والأردن الأولمبي مباشرة هي قناة بي إن سبورتس AFC 1، قناة SSC 7 السعودية، وقناة أبوظبي الرياضية آسيا.

موعد لعبة الكويت والأردن الأولمبي

تُقام تلك المباراة الهامة على الاستاد المركزي (كارشي)، يتوجب على المنتخبين تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراة، لذا سوف يبحث كل منتخب عن تحقيق الفوز لأن الخاسر سوف يودع البطولة بنسبة كبيرة، موعد مباراة الكويت والأردن الأولمبي يوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 6 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 1 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.