مباراة الكويت والأردن.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس آسيا

يلتقي منتخب الكويت مع شقيقه منتخب الأردن مساء يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 في مباراة الجولة الحاسمة من المجموعة الأولى في تصفيات كأس آسيا 2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة الكويت والأردن، كما نُقدم لكم موعد لعبة الكويت يوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات والسعودية وقطر، بتوقيت ألمانيا وفرنسا، بتوقيت لندن بإنجلترا، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والأردن

منتخب الكويت بدأ بداية غير جيدة في تلك المرحلة من تصفيات كأس آسيا 2023 بالخسارة أمام إندونيسيا بنتيجة 1-2، لكنه عاد بقوة من خلال الفوز على نيبال بنتيجة 4-1، تُقام المباراة القادمة والثالثة في المجموعة على استاد جابر الكبير، القنوات الناقلة لمباراة الكويت والأردن مباشرة هي قناة الكويت الرياضية والتي تُقدم تغطية شاملة لتلك المقابلة الهامة المرتقبة.

موعد مباراة الكويت والأردن في تصفيات آسيا

منتخب الأردن يتصدر المجموعة الأولى بعد فوزين على نيبال ثم إندونيسيا، يليه الكويت بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن إندونيسيا صاحبة نفس الرصيد، يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2023 أبطال المجموعات الستة وأفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، موعد لعبة الكويت والأردن في تصفيات آسيا يوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 7.15 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.

الساعة 8.15 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

الساعة 6.15 مساء بتوقيت فرنسا وألمانيا.

الساعة 5.15 مساء بتوقيت لندن إنجلترا.

الساعة 12.15 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2.15 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.