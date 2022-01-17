مباراة الكويت والأردن لكرة اليد.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس آسيا 2022

يبدأ منتخب الكويت لكرة اليد مشواره في بطولة كأس آسيا 2022 بالسعودية عندما يلتقي مع منتخب الأردن عصر اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الكويت والأردن اليوم الثلاثاء، والقنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا لكرة اليد 2022، هذا ويبحث المنتخب الكويتي عن التتويج الخامس بالبطولة الآسيوية.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والأردن كأس آسيا لكرة اليد

تلك المباراة الهامة، تُقام على ملعب صالة الدمام المغطاة بالمنطقة الشرقية السعودية، مجموعة منتخب الكويت لكرة اليد الأولى في تلك البطولة تضم كوريا الجنوبية، والأردن وسغافورة، القنوات الناقلة لمباراة الكويت والأردن في كأس آسيا لكرة اليد هي قنوات الكأس الرياضية وقنوات SSC السعودية، وقناة عمان الرياضية.

موعد مباراة الكويت والأردن اليوم لكرة اليد

تضم كأس آسيا لكرة اليد 2022 16 منتخباً قسمت القرعة تلك المنتخبات على أربع مجموعات، تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد بنهاية دور المجموعات بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، موعد مباراة الكويت والأردن اليوم لكرة اليد اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 2 عصرا بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة 3 عصرا بتوقيت الإمارات.