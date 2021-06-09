مباراة الكويت والأردن منقولة على قناة مفتوحة

يستضيف ملعب جابر الأحمد الكبير بالعاصمة الكويت مساء غدا الجمعة لقاء هام بين المنتخبين الكويتي والأردني ضمن الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، تلك المباراة يسعى كل منتخب من خلالها إلى حسم النقاط الثلاثة للفوز بإحدى بطاقات التأهل ضمن أفضل منتخبات من أصحاب المركز الثاني، بعدما اقترب المنتخب الأسترالي من حسم المركز الأول.

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هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة الكويت والأردن مباشرة على الهواء، وموعد مباراة الكويت بتوقيت السعودية والإمارات، وبتوقيت إنجلترا وألمانيا، وبتوقيت أمريكا وكندا، تُقام المباراة بدون حضور جماهيري بتوصيات من وزارة الصحة الكويتية.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والأردن

يدخل منتخب الكويت مباراة الأردن بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز، حيث يأتي الأزرق الكويتي في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا برصيد 10 نقاط، منتخب الأردن يأتي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، منتخب أستراليا يتصدر جدول ترتيب تلك المجموعة برصيد 18 نقطة، ويلتقي المنتخب الأسترالي يوم الجمعة مع نيبال والفوز في تلك المباراة يمنحه بطاقة التأهل بطلا عن تلك المجموعة، بخصوص القنوات الناقلة للمباراة فكل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة مباراة الكويت والأردن مباشرة على قناة مفتوحة، حيث تذيع المباراة قناة الكويت الرياضية، وتردد تلك القناة على العرب سات هو 12523 أفقي، وترددها على يوتلسات 8 هو 11054 عمودي.

موعد مباراة الكويت والأردن في تصفيات المونديال

نتيجة مباراة الدور الأول بين المنتخبين انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وأقيمت تلك المباراة في الأردن، هذا ويسعى المنتخب الكويتي إلى مصالحة جماهيره من خلال تلك المباراة بعد الخسارة أمام أستراليا في الجولة الماضية 0-3، بينما يبحث المنتخب الأردني عن مواصلة الانتصارات بعد فوزه في الجولة الماضية، موعد مباراة الكويت والأردن يوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة 11 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وألمانيا والسويد.

الساعة 8 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 3 عصرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.