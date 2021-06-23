مباراة الكويت والبحرين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس العرب 2021

يلتقي منتخب الكويت مع منتخب البحرين مساء يوم الجمعة 25 يونيو 2021 على ملعب خليفة الدولي في الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب 2021، الفائز من تلك المباراة يتأهل للمشاركة في نهائيات البطولة والتي تستضيفها قطر خلال شهر ديسمبر القادم، كلا المنتخبين الكويتي والبحريني يبحثا من خلال مباراة الجمعة عن مصالحة جماهيرهما بعد الخروج من تصفيات كأس العالم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة الكويت والبحرين مباشرة والتي ستكون منقولة على قنوات مفتوحة، كما نقدم موعد مباراة الكويت يوم الجمعة في البطولة العربية بتوقيت السعودية وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا، وبتوقيت أمريكا وكندا.

مباراة الكويت والبحرين في كأس العرب

الفائز في موعد مباراة الكويت والبحرين في كأس العرب سوف يتأهل إلى نهائيات البطولة، وسوف يلعب الفائز ضمن المجموعة الأولى القوية والتي تضم قطر منظمة البطولة والعراق وعمان، يشارك في نهائيات كأس العرب 2021 عدد 16 منتخبًا عربيًا، وتبدأ البطولة بأربع مجموعات كل مجموعة تضم أربعة منتخبات، يقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد بنهايته بطل ووصيف كل مجموعة للدور ربع النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والبحرين

وصلت بعثة الكويت إلى مطار الدوحة منذ ساعات، وخاضت تمريناتها كاملة تحت قيادة المدير الفني الوطني ثامر عناد، هذا وقد وصلت بعثة البحرين للدوحة أيضًا للاستعداد للمباراة المرتقبة، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الكويت والبحرين مباشرة فسوف تكون منقولة على عدة قنوات وهي: قناة الكويت الرياضية، قناة البحرين الرياضية، قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

موعد مباراة الكويت والبحرين في كأس العرب

طبقُا لأخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم يأتي منتخب البحرين في المركز 98 على مستوى منتخبات العالم، بينما يأتي منتخب الكويت في المركز 148 عالميًا، يقود المنتخب البحريني المدرب البرتغالي المميز جدًا هيليو سوزا والذي يعتبر هدفًا للكثير من أندية ومنتخبات الخليج، موعد مباراة الكويت والبحرين يوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت الكويت والبحرين والسعودية وقطر.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 7 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وهولندا.

الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.