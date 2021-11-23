مباراة الكويت والبحرين للشباب.. تعرف على موعد لعبة الأزرق والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2021

بواسطة محمود عطا الله
مباراة الكويت والبحرين للشباب مباراة الكويت والبحرين للشباب

يلتقي منتخب الشباب الكويتي مع نظيره منتخب البحرين مساء اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في بطولة غرب آسيا للشباب 2021 تحت 19 سنة بالعراق، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة الكويت والبحرين للشباب مباشرة، كما نستعرض معكم موعد لعبة منتخب الكويت للشباب اليوم الأربعاء بتوقيت عدد من الدول العربية، يذكر أن تلك المجموعة الأولى تضم أيضا العراق واليمن وفلسطين.

1 القنوات الناقلة لمباراة الكويت والبحرين للشباب
2 موعد لعبة الكويت والبحرين للشباب اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والبحرين للشباب

منتخب الكويت لديه ثلاث نقاط ويأتي في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى في بطولة غرب آسيا للشباب 2021، حيث خسر المنتخب الكويتي في المباراة الأولى أمام العراق، قبل أن يحقق الفوز في المباراة الثانية على المنتخب اليمني، القنوات الناقلة لمباراة الكويت والبحرين للشباب هي قناة دبي الرياضية وقناة العراقية الرياضية HD، وقناة LBC وشبكتي TV.

موعد لعبة الكويت والبحرين للشباب اليوم

منتخب شباب البحرين لديه ثلاث نقاط مثل المنتخب الكويتي، حيث بدأ الأحمر البحريني البطولة بفوز على فلسطين بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر من منتخب العراق برباعية، يتصدر منتخب العراق جدول ترتيب تلك المجموعة برصيد ست نقاط، موعد لعبة الكويت والبحرين للشباب اليوم الأربعاء في الأوقات التالية:
الساعة 8 مساء بتوقيت الكويت والسعودية والبحرين وقطر.
الساعة 9 مساء بتوقيت دبي وأبوظبي بالإمارات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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