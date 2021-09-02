مباراة الكويت والبوسنة.. تعرف على موعد المقابلة الودية والقنوات الناقلة

يحل منتخب الكويت ضيفًا على منتخب البوسنة والهرسك في مباراة ودية دولية مساء يوم السبت الرابع من سبتمبر 2021 ضمن يوم الفيفا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الكويت والبوسنة الودية بتوقيت الكويت والسعودية ودبي وعدد من العواصم، كما نستعرض أخبار القنوات الناقلة لمباراة الكويت الودية يوم السبت، وهل ستكون منقولة؟، هذا ويدخل المنتخب الكويتي في معسكر بالبوسنة خلال التوقف الدولي الحالي، هذا ويذكر أن الدوري الكويتي سوف يبدأ خلال الفترة القليلة القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والبوسنة

هذا وقد وجه الاتحاد الكويتي لكرة القدم الدعوة للجالية الكويتية وكل الكويتيين في البوسنة لحضور المباراة مجانًا، حيث تتوفر تذاكر المباراة مجانًا في فندق إقامة منتخب الكويت وهو فندق هيلز سراييفو، ووفر الاتحاد أرقام هواتف للتواصل مع المنسقين، هذا وتتواجد أعداد كبيرة من الكويتيين هناك، حيث تعتبر البوسنة من أهم الوجهات السياحية في أوروبا للسائح الكويتي، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الكويت والبوسنة فمن المرتقب أن تكون منقولة على قناة الكويت الرياضية.

موعد مباراة الكويت والبوسنة الودية

تُقام المباراة على الملعب الرئيسي بالعاصمة سراييفو، لم يلتقي منتخب الكويت مع منتخب البوسنة من قبل لا رسميًا ولا وديًا، وهي أول مباراة بينهما، طبقًا لأخر تصنيف أصدره الفيفا يأتي منتخب الكويت في المركز 142 عالميًا، على حين يأتي منتخب البوسنة في المركز 58، موعد مباراة الكويت والبوسنة الودية السبت في الأوقات التالية:

الساعة 9.45 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 10.45 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 8.45 مساء بتوقيت البوسنة وإيطاليا.