مباراة الكويت والنجمة البحريني في نهائي كأس آسيا لكرة اليد 2022.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي نادي الكويت الكويتي مع النجمة البحريني مساء اليوم الخميس 30 يونيو 2022 في نهائي النسخة رقم 24 من بطولة كأس آسيا لكرة اليد للأندية الأبطال 2022 المقامة حاليًا في الهند، نادي الكويت الكويتي لكرة اليد يبحث عن التتويج الأول بتلك البطولة، وهو وصيف النسخة الماضية، في حين يبحث نادي النجمة البحريني لكرة اليد عن اللقب الثاني، بعدما فاز بالبطولة من قبل عام 2017 والتي أقيمت في الهند.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والنجمة نهائي آسيا لكرة اليد

نادي الكويت تغلب في مباراة قبل النهائي على مواطنه القادسية بنتيجة 25-20، في حين تأهل النجمة البحريني للمباراة النهائية بعد الفوز بصعوبة على العربي القطري بنتيجة 22-21، القنوات الناقلة لمباراة الكويت والنجمة مباشرة في نهائي آسيا لكرة اليد هي قناة الكاس الرياضية.

موعد مباراة الكويت والنجمة نهائي آسيا

المباراة النهائية ستكون ثاني مواجهة بين الكويت والنجمة، بعدما التقيا في دور المجموعات وتحديدًا في المجموعة الثانية، حيث كانت نتيجة اللقاء الأول بين الفريقين هي فوز النجمة بفارق هدف 30-29، موعد مباراة الكويت والنجمة نهائي آسيا لكرة اليد اليوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 5.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 6.30 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 3.30 مساء بتوقيت جرينتش.