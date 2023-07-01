مباراة الكويت والهند.. تعرف على موعد نهائي بطولة جنوب آسيا 2023 والقنوات الناقلة

يبحث منتخب الكويت الأول لكرة القدم عن تحقيق إنجاز تاريخي له وهو الفوز لأول مرة ببطولة كأس اتحاد جنوب آسيا 2023 والتي يشارك فيها لأول مرة بدعوة رسمية من هذا الاتحاد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة الكويت والهند في نهائي بطولة جنوب آسيا 2023 بتوقيت الكويت ودبي والسعودية وسلطنة عمان، وبتوقيت أمريكا ولندن، تُقام المباراة مساء يوم الثلاثاء يوليو 2023 على ملعب سري كانترافا بمدينة بنغالور الهندية مستضيفة البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والهند النهائية

بخصوص قنوات تذيع لعبة الكويت والهند في نهائي بطولة كأس اتحاد جنوب آسيا مباشرة هي القناة الكويتية الرياضية الفضائية، منتخب الكويت يبحث من خلال تلك البطولة الدولية، إلى تحسين تصنيفه العالمي، منتخب الكويت تغلب في قبل نهائي بطولة جنوب آسيا على بنجلاديش بنتيجة 1-0، منتخب الهند تغلب في قبل النهائي على منتخب لبنان بضربات الترجيح 4-3.

موعد مباراة الكويت والهند في نهائي بطولة جنوب آسيا 2023

تقابل المنتخبان الكويتي والهندي في دور المجموعات تحديدًا في المجموعة الأولى وكانت نتيجة اللقاء التعادل 1-1، يقود منتخب الكويت المدير الفني البرتغالي روي بينتو، موعد مباراة الكويت والهند في نهائي جنوب آسيا يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 بالأوقات التالية:

الساعة 5 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة 6 مساء بتوقيت دبي وسلطنة عمان.

الساعة 3 عصرا بتوقيت لندن.

الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق أمريكا.