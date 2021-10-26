مباراة الكويت وبنجلاديش الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات آسيا تحت 23

يبدأ منتخب الكويت الأولمبي مشواره في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة عندما يلتقي نظيره منتخب بنجلاديش، مساء اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، ونستعرض من خلال هذا التقرير كل الأخبار عن القنوات الناقلة لمباراة الكويت وبنجلاديش الأولمبي مباشرة، وهل ستكون منقولة أم لا، كما نُقدم موعد لعبة الكويت الأولمبي اليوم الأربعاء بتوقيت عدد من الدول حول العالم لكل متابعي تلك التصفيات.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وبنجلاديش الأولمبي

تُقام مباريات المجموعة الرابعة بتصفيات آسيا تحت 23 في أوزبكستان، وتضم المجموعة الكويت والسعودية وبنجلاديش وأوزبكستان، يذكر أن أوزبكستان هي المنظمة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الكويت وبنجلاديش الأولمبي فمن المرتقب أن تكون منقولة على قناة الكويت الرياضية الثالثة، وفي حال عدم نقلها سوف نتابع معكم النتيجة أول بأول.

موعد مباراة الكويت وبنجلاديش الأولمبي في تصفيات آسيا تحت 23

الإسباني كارلوس غونزاليس مدرب منتخب الكويت قال “مباراة بنجلاديش هامة، هدفنا تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، كما نسعى إلى تقديم عرض جيد يليق بكرة القدم الكويتية”، موعد مباراة الكويت وبنجلاديش الأولمبي اليوم الأربعاء في الأوقات التالية:

الساعة 1 ظهرا بتوقيت الكويت السعودية وقطر.

الساعة 2 ظهرا بتوقيت دبي.