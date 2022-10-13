مباراة الكويت وبيروت.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لقبل نهائي البطولة العربية لكرة السلة 2022

بواسطة محمود عطا الله
مباراة الكويت وبيروت قبل نهائي كرة السلة مباراة الكويت وبيروت قبل نهائي كرة السلة

يواصل الكويت الكويتي مشواره في البطولة العربية لكرة السلة للأندية 2022، ويلتقي مساء الجمعة 14 أكتوبر مع نادي بيروت اللبناني، في مباراة قوية، ضمن الدور قبل النهائي من البطولة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة وموعد مباراة الكويت وبيروت في قبل نهائي كرة السلة العربية، يذكر أن نادي الكويت الكويتي هو وصيف النسخة الماضية من تلك البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وبيروت في كرة السلة

يمكن لكل الجماهير في الخليج العربي ودبي وفي كل العالم من مشاهدة مباراة الكويت وبيروت لكرة السلة عبر قناة دبي الرياضية، كما ستكون المباراة منقولة على قناة الكويت الرياضية، نادي الكويت تأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة بعدما تغلب في ثمن النهائي على نادي دجلة الجامعة العراقي 97-79.

موعد مباراة الكويت وبيروت اللبناني

نادي بيروت اللبناني، حقق نتيجة جيدة في دور الثمانية، بالفوز على مواطنه وأحد أقوى الفرق في البطولة الرياضي بيروت، وذلك بنتيجة 80-76، بعد مباراة شيقة ومتقاربة المستوى، موعد مباراة الكويت وبيروت اللبناني الجمعة في الأوقات التالية:
الساعة 7 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.
الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

لعبة العراق والهند للشباب.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لتصفيات كأس آسيا…

أخبار الرياضة

مباراة كاظمة والأهلي المصري.. تعرف على موعد قبل نهائي البطولة العربية لكرة السلة 2022…