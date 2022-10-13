مباراة الكويت وبيروت.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لقبل نهائي البطولة العربية لكرة السلة 2022

يواصل الكويت الكويتي مشواره في البطولة العربية لكرة السلة للأندية 2022، ويلتقي مساء الجمعة 14 أكتوبر مع نادي بيروت اللبناني، في مباراة قوية، ضمن الدور قبل النهائي من البطولة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة وموعد مباراة الكويت وبيروت في قبل نهائي كرة السلة العربية، يذكر أن نادي الكويت الكويتي هو وصيف النسخة الماضية من تلك البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وبيروت في كرة السلة

يمكن لكل الجماهير في الخليج العربي ودبي وفي كل العالم من مشاهدة مباراة الكويت وبيروت لكرة السلة عبر قناة دبي الرياضية، كما ستكون المباراة منقولة على قناة الكويت الرياضية، نادي الكويت تأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة بعدما تغلب في ثمن النهائي على نادي دجلة الجامعة العراقي 97-79.

موعد مباراة الكويت وبيروت اللبناني

نادي بيروت اللبناني، حقق نتيجة جيدة في دور الثمانية، بالفوز على مواطنه وأحد أقوى الفرق في البطولة الرياضي بيروت، وذلك بنتيجة 80-76، بعد مباراة شيقة ومتقاربة المستوى، موعد مباراة الكويت وبيروت اللبناني الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.