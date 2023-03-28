مباراة الكويت وتايلاند الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة قطر الدولية 2023

يلتقي منتخب الكويت الأولمبي مع نظيره منتخب تايلاند اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 في مباراة الجولة الأخيرة (تحديد المراكز) من بطولة قطر الدولية للمنتخبات تحت 23 سنة، الفائز في نتيجة مباراة الكويت وتايلاند الأولمبي اليوم سوف يحصل على المركز الثالث، الأولمبي الكويتي قدم أداء فني متميز خلال تلك البطولة، هذا ويستعد الأزرق بكل جدية للمشاركة في تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وتايلاند الأولمبي

بخصوص قنوات تذيع مباراة الكويت وتايلاند الأولمبي مباشرة اليوم في بطولة قطر فسوف تكون المقابلة منقولة على قنوات الكأس الرياضية (الكأس 3)، منتخب الكويت تحت 23 سنة وصل لمباراة تحديد المركز الثالث بعد تحقيق 4 نقاط، من فوز بنتيجة 1-0 على قيرغيزستان، ثم التعادل بدون أهداف مع المنتخب السعودية.

موعد مباراة الكويت وتايلاند الأولمبي في بطولة قطر

مباراة اليوم ستكون صعبة، لآن منتخب تايلاند تطور في السنوات الأخيرة، حقق المنتخب التايلاندي من الجولتين الأولى والثانية 4 نقاط، من تعادل مع السعودية 2-2، ثم الفوز على قطر منظمة البطولة بنتيجة 1-0، موعد مباراة الكويت وتايلاند الأولمبي اليوم بالأوقات التالية:

الساعة 11 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت دبي.