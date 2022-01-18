مباراة الكويت وسنغافورة لكرة اليد.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة كأس آسيا 2022

مباراة منتخب الكويت لكرة اليد القادمة والثانية في بطولة أمم آسيا سوف تكون ضد منتخب سنغافورة ظهر اليوم الأربعاء 19 يناير 2022 ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير موعد مباراة الكويت سنغافورة اليوم الأربعاء، والقنوات الناقلة لتلك المباراة ومباريات كأس أمم آسيا 2022 لكرة اليد المقامة في مدينة الدمام السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت لكرة اليد في كأس آسيا 2022

بدأ منتخب الكويت البطولة الآسيوية بالفوز على المنتخب الأردني بنتيجة 42-30، في حين خسر منتخب سنغافورة في الجولة الأولى أمام المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 9-40، ليتقاسم منتخب الكويت صدارة المجموعة الأولى مع منتخب كوريا الجنوبية، القنوات الناقلة لمباراة الكويت وسنغافورة لكرة اليد اليوم هي القناة الثالثة الرياضية الكويتية، وقناة ssc السعودية، كما تذيع المباراة على شبكة الإنترنت قناة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد على اليوتيوب.

موعد مباراة الكويت وسنغافورة اليوم

فوز منتخب الكويت بنتيجة كبيرة مطلوب اليوم، لتصدر المجموعة، قبل القمة المرتقبة بين الأزرق والمنتخب الكوري الجنوبي يوم الخميس، موعد مباراة الكويت وسنغافورة لكرة اليد اليوم الأربعاء في الأوقات التالية:

الساعة 12 ظهرا بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة 1 ظهرا بتوقيت الإمارات.