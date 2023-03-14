مباراة الكويت وشبيبة الساورة الجزائري.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للبطولة العربية للأندية 2023

يستضيف الكويت الكويتي نادي شبيبة الساورة الجزائري مساء يوم الأربعاء 15 مارس 2023 في مباراة الذهاب من الدور الأول في البطولة العربية للأندية الأبطال 2023 (كأس الملك سلمان)، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة الكويت وشبيبة الساورة، كما نُقدم لكم موعد لعبة الكويت يوم الأربعاء بتوقيت دبي والسعودية وفرنسا، وبتوقيت جرينتش، تُقام مباراة الذهاب في الكويت على ان تُقام مباراة العودة بالجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وشبيبة الساورة الجزائري

بخصوص قنوات تذيع مباراة الكويت وشبيبة الساورة الفريق الجزائري فسوف تكون منقولة على قنوات الكأس الرياضية وقناة ssc السعودية وأبوظبي ودبي الرياضيتين، كما سوف تتمكن الجماهير من مشاهدة المباراة عبر القناة الرسمية للاتحاد العربي لكرة القدم على اليوتيوب، بخصوص معلومات عن فريق شبيبة الساورة فهو يأتي في المركز السابع من دوري المحترفين الجزائري بعد مرور 18 جولة.

موعد مباراة الكويت وشبيبة الساورة في البطولة العربية

الفائز في نتيجة مباراتي الذهاب بين الكويت وشبيبة الساورة سوف يتأهل للدور الثاني ليقابل الفائز من نواذيبو الموريتاني وشباب الأردن، ثم الفائز بعد ذلك سوف يتأهل لدور المجموعات وتحديدًا المجموعة الرابعة التي تضم الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري، موعد لعبة الكويت وشبيبة الساورة الذهاب يوم الأربعاء في الأوقات التالية:

الساعة 6.30 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة 7.30 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

الساعة 4.30 مساء بتوقيت فرنسا وألمانيا.

الساعة 3.30 مساء بتوقيت جرينتش.