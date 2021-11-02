مباراة الكويت وقطر لكرة اليد.. تعرف على موعد اللقاء – هل ستكون منقولة؟

بواسطة محمود عطا الله
مباراة الكويت وقطر لكرة اليد مباراة الكويت وقطر لكرة اليد

يلتقي منتخب الكويت لكرة اليد مع منتخب قطر، اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من بطولة قطر الدولية لكرة اليد 2021، حيث تشارك في بطولة قطر الدولية أربعة منتخبات وهي الكويت وقطر والسعودية وإيران، نظام البطولة هو دوري من دور واحد، ثلاث جولات، يفوز بلقب البطولة القوية صاحب أكبر عدد من النقاط، تنتظر منتخب الكويت اليوم مباراة قوية أمام واحد من المنتخبات المصنفة عالميًا في اللعبة.

موعد مباراة الكويت وقطر لكرة اليد.. هل ستكون منقولة؟

  • تُقام كل مباريات البطولة على ملعب صالة نادي الدحيل.
  • بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر اليوم، فكل مباريات بطولة قطر لكرة اليد غير منقولة.
  • تُقام البطولة خلال التوقف الدولي لكل دوريات كرة اليد حول العالم.
  • موعد مباراة الكويت وقطر لكرة اليد اليوم عند الساعة 7 مساء بتوقيت الكويت.
  • تقام قبل تلك المباراة مقابلة السعودية وإيران.
  • تابعونا مع نتيجة مباراة الكويت لكرة اليد.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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