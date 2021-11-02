مباراة الكويت وقطر لكرة اليد.. تعرف على موعد اللقاء – هل ستكون منقولة؟

يلتقي منتخب الكويت لكرة اليد مع منتخب قطر، اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من بطولة قطر الدولية لكرة اليد 2021، حيث تشارك في بطولة قطر الدولية أربعة منتخبات وهي الكويت وقطر والسعودية وإيران، نظام البطولة هو دوري من دور واحد، ثلاث جولات، يفوز بلقب البطولة القوية صاحب أكبر عدد من النقاط، تنتظر منتخب الكويت اليوم مباراة قوية أمام واحد من المنتخبات المصنفة عالميًا في اللعبة.

موعد مباراة الكويت وقطر لكرة اليد.. هل ستكون منقولة؟