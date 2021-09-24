مباراة الكويت وكاظمة.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لقبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2021

يتقابل الكويت مع كاظمة في مباراة قبل نهائي كأس الأمير الكويتي مساء يوم الأحد 26 سبتمبر 2021 في مباراة هامة مرتقبة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الكويت وكاظمة بتوقيت الكويت وأمريكا وأستراليا، وبتوقيت دبي والسعودية وإنجلترا، وبتوقيت ألمانيا وبلجيكا، كما نقدم لكم اسم القنوات الناقلة لمباراة قبل نهائي كأس الأمير اليوم الأحد، يذكر أن الفائز يتأهل مباشرة للمباراة النهائية ليقابل الفائز من مباراة العربي والقادسية.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وكاظمة في قبل نهائي الكأس

نادي الكويت هو ثالث الأندية فوزًا بكأس الأمير الكويتي، حيث حقق لقب البطولة 14 مرة، العربي والقادسية هم الأكثر فوزًا بتلك البطولة بعدد 16 لقبًا لكل فريق، نادي كاظمة هو رابع الأندية الأكثر فوزًا، وذلك بعدد 7 ألقاب، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الكويت وكاظمة، فسوف تُذيع البث المباشر للمباراة قناة الكويت الثالثة الرياضية، وتُقدم القناة الاستوديو التحليلي للمباراة بمشاركة نجوم التحليل الكروي في الكويت.

موعد مباراة الكويت وكاظمة في قبل نهائي كأس الأمير نواف الأحمد الصباح

تُقام المباراة على ملعب علي صباح السالم، نادي الكويت بدأ البطولة بالفوز على الساحل في الدور التمهيدي 1-0، قبل أن يفوز في ربع النهائي على خيطان بنتيجة 2-0، نادي كاظمة تغلب في الدور التمهيدي على السالمية بنتيجة 2-1، وفي الدور ربع النهائي تغلب كاظمة على النصر بركلات الترجيح، موعد لعبة الكويت وكاظمة في قبل نهائي كأس الأمير يوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 7 مساء بتوقيت ألمانيا وبلجيكا.

الساعة 6 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.