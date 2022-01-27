مباراة الكويت وليبيا.. تعرف على موعد اللعبة الودية والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب الكويت الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب ليبيا في مباراة ودية يوم السبت 29 يناير 2021 ويعقبها مباراة ثانية بين المنتخبين في الأول من فبراير ضمن الأجندة الدولية ويوم الفيفا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة الكويت وليبيا الودية مباشرة، كما نُقدم موعد لعبة الكويت الودية يوم السبت بتوقيت السعودية والإمارات، وبتوقيت إنجلترا وأمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وليبيا

تاريخ مواجهات الكويت وليبيا شهد خمسة لقاءات بين المنتخبين، فاز منتخب الكويت مرة واحدة، فاز منتخب ليبيا أيضًا في مباراة، التعادل كان في ثلاث مباريات، آخر مباراة بين الكويت وليبيا كانت ودية عام 2009 وانتهت بالتعادل 1-1، القنوات الناقلة لمباراة الكويت وليبيا الودية يوم السبت هي قناة الكويت الرياضية.

موعد لعبة الكويت وليبيا 2022

طبقًا لأخر تصنيف أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، يأتي منتخب الكويت في المركز 142 عالميًا، في حين يأتي منتخب ليبيا في المركز 117، تُقام المباراة على استاد جابر الأحمد، موعد مباراة الكويت وليبيا يوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 4.30 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 11.30 صباحا بتوقيت شرق امريكا وشرق كندا.

الساعة 3.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.