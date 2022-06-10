مباراة الكويت ونيبال.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس آسيا 2023

يتقابل منتخب الكويت مع منتخب النيبال مساء اليوم السبت 11 يونيو 2022 في الجولة الثانية من المجموعة الثانية من تصفيات كأس آسيا 2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لتلك المباراة الهامة، كما نُقدم لكم موعد مباراة الكويت ونيبال اليوم السبت بتوقيت الإمارات والسعودية، بتوقيت إنجلترا، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

مباراة الكويت ونيبال الموعد والقنوات الناقلة

تستضيف الكويت مباريات المجموعة الثانية، وكان المنتخب الكويتي قد خسر في الجولة الأولى أمام منتخب إندونيسيا بنتيجة 1-2، القنوات الناقلة لمباراة الكويت ونيبال اليوم مباشرة هي قناة الكويت الرياضية، تُقام المباراة على استاد جابر الكبير، حيث يأمل الاتحاد الكويتي لكرة القدم في حضور جماهيري كبير اليوم لدعم الأزرق.

منتخب نيبال خسر في الجولة الأولى أمام الأردن بنتيجة 0-2، يذكر أن منتخب نيبال قد خاض ودية أمام عمان في قطر الأسبوع الماضي وخسرها المنتخب النيبالي أيضًا بنتيجة 0-2، موعد لعبة الكويت ونيبال اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 7.15 مساء بتوقيت الكويت وقطر والسعودية.

الساعة 8.15 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 5.15 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 12.15 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2.15 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.