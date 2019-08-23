مباراة المريخ ضد شبيبة القبائل.. الموعد والقنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا “الإياب”

ننشر موعد مباراة المريخ وشبيبة القبائل الجزائري اليوم السبت 24 أغسطس 2019 ومباراة الإياب من دور 64 التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، ونقدم كل أخبار تلك المقابلة الهامة، وأسماء القنوات الناقلة لمباراة المريخ في أفريقيا اليوم مباشرة على الهواء، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة فضائية مفتوحة مجانا، كما يسعدنا من خلال موقع كلمة دوت أورج تقديم موعد مباراة اليوم بتوقيت السعودية والكويت والإمارات وقطر، وبتوقيت أمريكا وكندا، وبتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج والدنمارك وسويسرا وإنجلترا.

القنوات الناقلة لمباراة المريخ وشبيبة القبائل الجزائري

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة المريخ وشبيبة القبائل الجزائري العودة مباشرة على الهواء، فسوف تذيع البث المباشر للمباراة قناة المريخ الفضائية، وتردد القناة على قمر العرب سات بدر 4 هو 12034 رأسي، ولا يوجد بث لقناة المريخ الفضائية على قمر النايل سات، تقام المباراة المرتقبة على ملعب القلعة الحمراء بأم درمان، يذكر أن نتيجة مباراة الذهاب قد شهدت خسارة المريخ 0-1.

موعد مباراة المريخ وشبيبة القبائل العودة في أفريقيا

بعد عودة المريخ العاصمي للخرطوم قادما من الجزائر، خاض مباراة في افتتاحية الدوري السوداني الممتاز، حيث تغلب المريخ على الأهلي مروي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية بكريمة، موعد مباراة الإياب بين المريخ وشبيبة القبائل سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت الخرطوم.

الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

الساعة 7 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك والنرويج وسويسرا.

الساعة 6 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 1 ظهرا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.