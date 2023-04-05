مباراة المريخ وتشرين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للبطولة العربية 2023

بواسطة محمود عطا الله
مباراة المريخ وتشرين مباراة المريخ وتشرين

يلتقي نادي المريخ السوداني مع نادي تشرين السوري مساء يوم الجمعة 7 أبريل 2023 في مباراة الذهاب من الدور الأول لكأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة للمقابلة، وموعد مباراة المريخ وتشرين الذهاب بتوقيت السعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة المريخ وتشرين السوري

بخصوص قنوات تذيع مباراة المريخ وتشرين السوري فسوف تكون منقولة على قناة الكأس الرياضية، قنوات أبوظبي الرياضية، قناة SSC السعودية، تُقام تلك المباراة المرتقبة وهي مباراة نادي المريخ على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة المريخ وتشرين ذهاب كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023

الفائز بنتيجة مباراتي البطلين السوداني والسوري سوف يتأهل للدور الثاني من البطولة العربية ليواجه الفائز من الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي، ثم يتأهل الفريق الفائز للمجموعة الثالثة التي تضم النصر السعودي والزمالك المصري، موعد مباراة المريخ وتشرين السوري الذهاب يوم الجمعة بالأوقات التالية:
الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر وسوريا.
الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
الساعة 9 مساء بتوقيت السودان.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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