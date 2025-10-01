مباراة المريخ وسانت لوبوبو الفريق الكونغولي العودة في ليبيا “الحضور مجاني”

بواسطة محمود عطا الله
موعد مباراة المريخ وسانت لوبوبو الكونغولي القادمة في افريقيا موعد مباراة المريخ وسانت لوبوبو الكونغولي القادمة في افريقيا

أعلن نادي المريخ السوداني، أن دخول الجماهير سوف يكون مجاني، خلال مباراة الزعيم ضد سانت لوبوبو الكونغولي، المقرر لها يوم السبت 4 أكتوبر 2025، في إياب الدور التمهيدي الأول، من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2026، هذا وتُقام المباراة على ملعب شهداء بنينا، بمدينة بنغازي الليبية، وهو ملعب نادي المريخ.

هذا وتأمل إدارة المريخ السوداني، أن تشهد مباراة المريخ والفريق الكونغولي القادمة في ليبيا، حضور جماهيري كبير، من أبناء الجالية السودانية في بنغازي وكافة المدن الليبية، لدعم الفريق في تلك المواجهة، هذا ويتدرب الفريق بشكل منظم وجيد على ملعب بنينا منذ العودة من الكونغو.

من الجدير بالذكر أن مباراة المريخ وسانت لوبوبو الذاهب، قد شهدت فوز الفريق الكونغولي بهدف دون رد، موعد مباراة المريخ القادمة في إفريقيا يوم السبت في الأوقات التالية:
الساعة 6 مساء بتوقيت السودان.
الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

