مباراة المريخ وسانت لوبوبو الفريق الكونغولي العودة في ليبيا “الحضور مجاني”

أعلن نادي المريخ السوداني، أن دخول الجماهير سوف يكون مجاني، خلال مباراة الزعيم ضد سانت لوبوبو الكونغولي، المقرر لها يوم السبت 4 أكتوبر 2025، في إياب الدور التمهيدي الأول، من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2026، هذا وتُقام المباراة على ملعب شهداء بنينا، بمدينة بنغازي الليبية، وهو ملعب نادي المريخ.

هذا وتأمل إدارة المريخ السوداني، أن تشهد مباراة المريخ والفريق الكونغولي القادمة في ليبيا، حضور جماهيري كبير، من أبناء الجالية السودانية في بنغازي وكافة المدن الليبية، لدعم الفريق في تلك المواجهة، هذا ويتدرب الفريق بشكل منظم وجيد على ملعب بنينا منذ العودة من الكونغو.

من الجدير بالذكر أن مباراة المريخ وسانت لوبوبو الذاهب، قد شهدت فوز الفريق الكونغولي بهدف دون رد، موعد مباراة المريخ القادمة في إفريقيا يوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت السودان.

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.