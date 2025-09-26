مباراة المريخ وسانت لوبوبو الكونغولي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا “الموعد وهل هناك قنوات ناقلة”

يبدأ نادي المريخ السوداني مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 عندما يلتقي فريق سانت لوبوبو الكونغولي يوم السبت 27 سبتمبر 2025، وهي مباراة الذهاب من الدور التمهيدي الأول من البطولة القوية، وصلت بعثة المريخ إلى الكونغو منذ ساعات لمواجهة بطلها في تلك القمة المرتقبة، يُعاني نادي المريخ من عدد من الغيابات بسبب الإصابة منها إصابة المهاجم محمد تية أسد.

نادي المريخ خاض مؤخرًا معسكر تدريب في دولة رواندا إستعادادًا لمباراتيه الذهاب والعودة ضد الفريق الكونغولي سانت لوبوبو، إستفاد منه الفريق جيدًا، كما تخلل هذا المعسكر مباراتين وديتين، الأولى كانت أمام مارينز بطل رواندا وخسرها المريخ 0-1، المباراة الثانية كانت ضد البوليس الرواندي وفاز بها المريخ 3-1، وشهدت تلك المباراة إصابة محمد أسد.

المريخ ضد سانت لوبوبو:

بخصوص القنوات الناقلة للمباة فحتى الآن لم تُعلن أي قناة نقلها لتك المباراة الهامة وسوف نتاعه معكم كل جديد بخصوص هذا الموضوع، موعد مباراة المريخ وسانت لوبوبو يوم السبت الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر، الساعة 5 مساء بتوقيت دبي ومسقط.