مباراة المريخ وسانت لوبوبو الكونغولي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا “الموعد وهل هناك قنوات ناقلة”

بواسطة محمود عطا الله
مباراة المريخ وسانت لوبوبو الكونغولي مباراة المريخ وسانت لوبوبو الكونغولي

يبدأ نادي المريخ السوداني مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 عندما يلتقي فريق سانت لوبوبو الكونغولي يوم السبت 27 سبتمبر 2025، وهي مباراة الذهاب من الدور التمهيدي الأول من البطولة القوية، وصلت بعثة المريخ إلى الكونغو منذ ساعات لمواجهة بطلها في تلك القمة المرتقبة، يُعاني نادي المريخ من عدد من الغيابات بسبب الإصابة منها إصابة المهاجم محمد تية أسد.

نادي المريخ خاض مؤخرًا معسكر تدريب في دولة رواندا إستعادادًا لمباراتيه الذهاب والعودة ضد الفريق الكونغولي سانت لوبوبو، إستفاد منه الفريق جيدًا، كما تخلل هذا المعسكر مباراتين وديتين، الأولى كانت أمام مارينز بطل رواندا وخسرها المريخ 0-1، المباراة الثانية كانت ضد البوليس الرواندي وفاز بها المريخ 3-1، وشهدت تلك المباراة إصابة محمد أسد.

المريخ ضد سانت لوبوبو:
بخصوص القنوات الناقلة للمباة فحتى الآن لم تُعلن أي قناة نقلها لتك المباراة الهامة وسوف نتاعه معكم كل جديد بخصوص هذا الموضوع، موعد مباراة المريخ وسانت لوبوبو يوم السبت الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر، الساعة 5 مساء بتوقيت دبي ومسقط.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

الجولة 4.. مباراة ضمك ضد الاتفاق في دوري روشن والقنوات الناقلة والمعلق

أخبار الرياضة

معلق مباراة الحزم ضد الأهلي اليوم في دوري روشن وتردد القناة الناقلة