مباراة المريخ وشبيبة القبائل الجزائري.. الموعد والقنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة المريخ وشبيبة القبائل الجزائري اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019 هو الموعد المرتقب من كل جماهير كرة القدم العربية والأفريقية الآن، حيث نقدم لكم الان كل أخبار المقابلة، وأسماء القنوات الناقلة لمباراة المريخ وبطل الجزائر مباشرة على الهواء، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة مفتوحة فضائية، كورة اليوم هي مباراة الذهاب من الدور التمهيدي (دور 64) من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، كما يسعدنا من خلال موقع كلمة دوت أورج تقديم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وجرينتش، وبتوقيت أمريكا وكندا.

القنوات الناقلة لمباراة المريخ وشبيبة القبائل الجزائري الذهاب في أفريقيا

نقدم تردد القنوات الناقلة لمباراة المريخ وشبيبة القبائل الجزائري مباشرة، حيث ستكون المباراة منقولة على القناة الجزائرية الثالثة الفضائية، والتي يمكن مشاهدة البث المباشر لها من أي مكان في العالم، وتردد تلك القناة هو 11679 H على مدار قمر النايل سات، هذا ويذكر أن قنوات bein sports لا تنقل مباريات الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا، وتنقل البطولة بداية من دور المجموعات.

موعد مباراة المريخ وشبيبة القبائل اليوم

تقام مباراة الذهاب اليوم في الجزائر، إبراهومة المدير الفني لفريق المريخ أكد أن المباراة ستكون قوية وصعبة، مؤكدا احترامه لمنافسة الجزائري، ومؤكدا أنه فريق قوي يمتلك طموحات للاستمرار في البطولة مثل المريخ، وأكد إبراهومة أنه شاهد عدة مباريات للشبيبة بطل الجزائر، موعد مباراة المريخ وشبيبة القبائل اليوم الجمعة 9-8-2019 سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 9.45 مساء بتوقيت السودان.

الساعة 10.45 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 11.45 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 9.45 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 8.45 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 3.45 مساء بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.