موعد مباراة المغرب وغامبيا اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة

سيكون ملعب ستاد مراكش جاهزاً لاستقبال مباراة المغرب وغامبيا الودية الدولية مساء اليوم الأربعاء ضمن استعدادات المنتخب المغربي لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي ستقام منافساتها في جمهورية مصر العربية بداية من يوم الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري.

المنتخب المغربي بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينار أعلن عن قائمة فريقه النهائية التي سيخوض بها نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، وخلال معسكر الفريق قبل بطولة كأس الأمم سيلعب أسود أطلس مبارتين الأولى أمام غامبيا اليوم، والثانية ستكون أمام منتخب زامبيا يوم الاثنين القادم.

وكانت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر قد أسفرت عن وقوع المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة مع منتخبات كوت ديفوار، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، وهي المجموعة الأقوى ضمن دوري المجموعات من بطولة أمم أفريقيا 2019.

موعد مباراة المغرب وغامبيا

ومن المقرر أن تقام مباراة المغرب وغامبيا الودية اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المغرب، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وغامبيا

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة المغرب وغامبيا مساء اليوم من خلال شاشة قناة الرياضية المغربية، والتي ستقوم بنقل المباراة عبر شاشتها على الهواء مباشرة.