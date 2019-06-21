موعد مباراة المغرب وناميبيا القادمة كأس أفريقيا 2019 والقنوات الناقلة

مباراة المغرب وناميبيا تتجه أنظار جماهير المغرب صوب ملعب ستاد السلام عصر يوم الأحد، وذلك حين يلعب منتخب المغرب مع منتخب ناميبيا في بداية مشوار المنتخب المغربي بكأس أفريقيا 2019 والمقامة حالياً في جمهورية مصر العربية، حيث يسعى أسود أطلس، لتحقيق بداية قوية في كأس الأمم الأفريقية، من أجل الاقتراب من التأهل لدور ثمن النهائي من البطولة القارية.

المنتخب المغربي بقيادة مديره الفني هيرفي رينار يأمل في أن يحقق فوز كبير على منتخب ناميبيا من أجل تصدر المجموعة الرابعة من الجولة الأولى، ويلعب مع المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة منتخبات: كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، وناميبيا، ويعد المنتخب الناميبي هو الأقل فنياً وتاريخياً بالنسبة لمنتخبات المجموعة، إلا أن التأهل لن يكون سهلاً من هذه المجموعة، خاصة وأنها مجموعة الموت في كأس أفريقيا 2019.

طالع: القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أفريقيا 2019.

موعد مباراة المغرب وناميبيا

وسيتم إقامة مباراة المغرب وناميبيا عصر يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من يونيو الجاري في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثالثة والربع عصراً بتوقيت المغرب، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وناميبيا

ويمكنكم متابعة أحداث مباراة المغرب ضد ناميبيا القادمة في كأس أفريقيا 2019 من خلال شاشة قناة تايم سبورت التردد الأرضي، كما يمكنكم متابعة المباراة فضائياً من خلال شاشة قناة bein MAX1.