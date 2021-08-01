مباراة النصر وأردا البلغاري.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للمقابلة الودية

يلتقي النصر السعودي، مساء اليوم الأحد، مع أردا البلغاري في ختام معسكر العالمي المقام حاليًا بدولة بلغاريا أستعدادًا للموسم الجديد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة النصر وأردا البلغاري الودية اليوم الأحد بتوقيت السعودية، كما نستعرض معكم كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر الودية اليوم، يذكر أن النصر قد أبرم صفقات متميزة خلال موسم الانتقالات الصيفية للفوز بكل البطولات التي يشارك فيها الموسم القادم.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأردا البلغاري

بخصوص منافس النصر اليوم، فهو فريق أردا كاردزالي، اختتم الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدور البلغاري، وتأهل إلى الدور التمهيدي من الدوري الأوروبي، وقد بدأ الدوري البلغاري هذا الموسم، ولعب أردا مباراتين، تعادل في واحدة وخسر في الثانية، كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة مباراة النصر وأردا الودية على قناة النصر الرسمية على اليوتيوب.

موعد مباراة النصر وأردا البلغاري الودية اليوم الأحد

تعود بعثة النصر غدًا إلى الرياض، على أن يستكمل الفريق تدريباته على ملعبه، وسوف يخوض النصر مباراة ودية واحدة قبل انطلاق الموسم الكروي السعودي، أكدت عدة مصادر أن عبد الرزاق حمدالله لن يشارك في مباراة بطل بلغاريا اليوم لشعوره بشد خفيف، موعد مباراة النصر وأردا البلغاري الودية اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت الرياض.

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي.