مباراة النهضة وشباب الخليل.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للبطولة العربية للأندية 2023

يستضيف مجمع البريمي الرياضي بسلطنة عمان مباراة الذهاب بين النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني مساء السبت 1 أبريل 2023، مباراة النهضة وشباب الخليل الفلسطيني يوم السبت ستكون مباراة الذهاب في الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023، هذا وتُقام مباراة العودة بين الفريقين الفلسطيني والعماني يوم 11 أبريل بمدينة دورا الفلسطينية.

القنوات الناقلة لمباراة النهضة وشباب الخليل

بخصوص قنوات تذيع مباراة النهضة وشباب الخليل الفلسطيني في ذهاب البطولة العربية للأندية 2023 فسوف تكون منقولة على قناة ssc السعودية، قناة الكأس الرياضية، قناة أبوظبي الرياضية، هذا ويذكر أن نادي النهضة حقق في شهر مارس بطولة كأس جلالة سلطان عمان 2023، ويتألق محليًا، ويبحث عن التألق عربيًا، يواجه منافس قوي وهو نادي شباب الخليل الباحث عن تحقيق ظهور جيد في البطولة.

موعد مباراة النهضة وشباب الخليل في ذهاب البطولة العربية

الفائز بنتيجة مباراتي الذهاب والعودة سوف يتأهل للدور الثاني، ليقابل الفائز من مقابلة طلائع الجيش المصري والأهلي طرابلس الليبي، ثم الفائز بعد ذلك يتأهل لدور المجموعات من كأس الملك سلمان، لينضم للمجموعة الأقوى في هذا الدور، والتي تضم الهلال السعودي والوداد المغربي والسد القطري، موعد مباراة النهضة وشباب الخليل اليوم السبت بالأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت سلطنة عمان ودبي بالإمارات.

الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية وقطر.