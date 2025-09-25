مباراة الهلال ضد الأخدود .. هدف صادم للضيوف يشعل أجواء المملكة آرينا

في مفاجأة من العيار الثقيل، تمكن خالد ناري لاعب نادي الأخدود من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة 14 أمام الهلال، ليُشعل أجواء ملعب المملكة آرينا وسط ذهول جماهير “الزعيم”. هذا الهدف المباغت وضع الهلال تحت ضغط منذ الدقائق الأولى، في مباراة تُعد واحدة من أبرز لقاءات الجولة الرابعة في دوري روشن السعودي 2025-2026.

موعد المباراة

تُقام المواجهة اليوم الخميس على أرضية ملعب المملكة أرينا، حيث انطلقت صافرة البداية عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي. ويدخل الهلال اللقاء بطموح تعزيز صدارته، بينما يسعى الأخدود لتحقيق مفاجأة تاريخية.

تشكيل للهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو.

ياسين بونو. خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – حسان تمبكتي – خاليدو كوليبالي – حمد اليامي.

ثيو هيرنانديز – حسان تمبكتي – خاليدو كوليبالي – حمد اليامي. خط الوسط: روبن نيفيز – ناصر الدوسري – سيرجي سافيتش.

روبن نيفيز – ناصر الدوسري – سيرجي سافيتش. خط الهجوم: سالم الدوسري – كايو سيزار – ماركوس ليوناردو.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والأخدود

تنقل شبكة قنوات ثمانية المباراة بشكل حصري ضمن منافسات دوري روشن السعودي، مع تغطية تحليلية متكاملة قبل وبعد اللقاء.

ترددات قنوات ثمانية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 12360 عمودي (V) 27500 عرب سات 11919 أفقي (H) 27500

المعلق على المباراة

أسندت شبكة ثمانية مهمة التعليق الصوتي على المباراة إلى المعلق عبدالله الحربي، الذي يُضفي أجواءً خاصة على المواجهات الكبرى.

وبهذا يبقى اللقاء مشتعلاً بعد الهدف المبكر للأخدود، حيث يسعى الهلال إلى العودة سريعاً وفرض شخصيته، بينما يتمسك الضيوف بحلم إكمال المفاجأة وتسجيل انتصار تاريخي في دوري روشن.