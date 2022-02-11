مباراة الهلال والأهلي المصري.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للعبة المركز الثالث في مونديال الأندية

يتقابل الهلال السعودي بطل آسيا مع الأهلي المصري بطل إفريقيا، مساء اليوم السبت 12 فبراير 2022 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2022 المقامة حاليًا بالإمارات، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة وموعد مباراة الهلال والأهلي المصري بتوقيت الكويت وعمان والسعودية، وبتوقيت أمريكا وكندا واستراليا، وبتوقيت ألمانيا وباريس ولندن.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي المصري

سوف تتمكن الجماهير حول العالم من مشاهدة مباراة المركز الثالث في مونديال الأندية عبر عدة منصات، فمن القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي المصري مباشرة قناة أبوظبي الرياضية إكسترا، قناة SSC7 HD السعودية، تُقام المباراة على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، كما ستكون منقولة على تطبيق قناة أبوظبي الرياضية للأجهزة الذكية، من الجدير بالذكر أن الأهلي هو صاحب برونزية كأس العالم للأندية في نسخته الماضية.

موعد مباراة الهلال والأهلي المصري

الهلال السعودي بدأ كأس العالم للأندية بتحقيق فوز كبير على الوحدة الإماراتي بنتيجة 6-1، قبل أن يخسر بصعوبة من تشيلسي بهدف وحيد، الأهلي المصري بدأ البطولة بفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، قبل أن يخسر من بالميراس البرازيلي بنتيجة 0-2، موعد مباراة الهلال والأهلي المصري اليوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 4 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة 5 مساء بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر.

الساعة 2 عصرا بتوقيت ألمانيا وباريس.

الساعة 1 ظهرا بتوقيت لندن.

الساعة 8 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.