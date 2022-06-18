مباراة الهلال والأهلي شندي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للدوري السوداني 2022

يلتقي الهلال السوداني مع فريق الأهلي شندي اليوم السبت في الجولة 19 من الدوري السوداني الممتاز، حيث تُقام المباراة اليوم في جبل أولياء، الهلال أم درمان يبحث عن تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري، في حين يبحث الأهلي شندي عن التقدم للمركز الثالث، نتيجة مباراة الهلال والأهلي شندي في الدور الأول شهدت فوز الهلال بنتيجة 3-1.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي شندي اليوم في الدوري السوداني 2022 هي قناة النيلين الفضائية، سوف يرتدي نجوم الهلال أم درمان اليوم الزي الأبيض، يذكر أنه تُستكمل اليوم أيضًا مباراة المريخ وحي الوادي نيالا والتي توقفت بسبب انقطاع الكهرباء، حيث يتبقى من اللقاء 11 دقيقة تُلعب اليوم.

نادي الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السوداني 2022 برصيد 48 نقطة، المريخ في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، توتي له 28، وبنفس الرصيد هلال الساحل والأهلي شندي، موعد مباراة الهلال والأهلي شندي عند الساعة 5.15 بتوقيت السعودية، 6.15 بتوقيت الإمارات.