مباراة الهلال والاستقلال.. تعرف على موعد لعبة الزعيم والفريق الإيراني والقنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا

يلتقي فريق الهلال السعودي مع فريق استقلال طهران الإيراني مساء يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021 في ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث يواصل الزعيم السعودي مشوار الدفاع عن لقبه، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاستقلال الإيراني مباشرة، كما نستعرض معكم موعد مباراة الهلال اليوم الإثنين في دبي بالإمارات، يذكر أن ملعب نادي الوصل بزعبيل في مدينة دبي يستضيف تلك المقابلة الهامة والمرتقبة، ومن المرتقب أن تتواجد جماهير سعودية لدعم الهلال، حيث تعتبر دبي وجهة هامة للسائح السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاستقلال طهران الإيراني

نادي الهلال تأهل إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا 2021 بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الأولى بفارق الأهداف عن الاستقلال بطل طاجيكستان، نادي استقلال طهران الإيراني تأهل للدور ثمن النهائي بعدما حسم صدارة المجموعة الثالثة متفوقًا على الدحيل القطري، القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاستقلال الإيراني هي قناة SSC ويمكن استقبالها على رسيفر gobx وعلى منصة شاهد VIP.

موعد مباراة الهلال والاستقلال الإيراني

مع بداية الموسم الكروي الجديد، لعب اهلال ثلاث مباريات في الدوري المحلي، فقد فاز في مباراتين، وتعادل في مباراة مع الباطن، وخلال التوقف الدولي الأخير، خاض الهلال مباراة ودية ضد الكويت الكويتي وفاز الزعيم بهدفين دون رد، نادي استقلال طهران كانت أخر مباراة رسمية له في 8 أغسطس الماضي، وكانت في نهائي كأس إيران 2021 وخسرها بركلات الترجيح، موعد لعبة الهلال والاستقلال الإيراني يوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.