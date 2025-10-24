مباراة الهلال والبوليس الكيني اليوم في أبطال إفريقيا “الموعد والقنوات الناقلة”

بواسطة محمود عطا الله
يستضيف ملعب مدينة بنينا في مدينة بنغازي الليبية، مباراة العودة بين الهلال السوداني والبوليس الكيني، في الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يذكر أن الهلال قد فاز على البوليس الكيني في مباراة الذهاب والتي أقيمت في نيروبي بنتيجة 1-0.

مباراة الهلال والبوليس الكيني منقولة على أي قناة

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الهلال السوداني والبوليس الكيني اليوم فهي منقولة على منصات الهلال الرسمية على الإنترنت، سواء فيسبوك الهلال، وقناة الهلال السوداني الرسمية على اليوتيوب، الهلال يبحث اليوم عن تأكيد التفوق والتأهل لدور المجموعات للبطولة الأفريقية.

موعد مباراة الهلال والبوليس الكيني

قررت إدارة نادي الهلال أن يكون الدخول مجاني للجماهير اليوم للحضور بكثافة على ملعب مدينة بنينا وذلك لدعم صفوف الفريق، الهلال يدخل المباراة بصفوف مكتملة، موعد مباراة الهلال والبوليس الكيني اليوم:
الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

