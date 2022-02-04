مباراة الهلال والجزيرة.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2022

يلتقي الهلال السعودي مع الجزيرة الإماراتي في ثالث أيام جدول كأس العالم للأندية 2022 مساء يوم الأحد 6 فبراير 2022 ضمن الدور الثاني من تلك البطولة العالمية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجزيرة الإماراتي مباشرة، كما نُقدم لكم موعد لعبة الهلال يوم الأحد في مونديال الأندية بتوقيت السعودية والكويت وعمان، وبتوقيت فرنسا ولندن، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجزيرة الإماراتي

الهلال السعودي يشارك في كأس العالم للأندية بوصفه بطل دوري أبطال آسيا 2022، نادي الجزيرة هو بطل الإمارات مستضيف البطولة، تأهل الجزيرة الإماراتي لملاقاة الهلال بعد الفوز على بيري بطل تاهيتي 4-1، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجزيرة الإماراتي مباشرة، فسوف تكون منقولة على قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1، قناة SSC1 HD السعودية، كما ستكون منقولة على تطبيق قنوات أبوظبي الرياضية للهواتف المحمولة.

موعد مباراة الهلال والجزيرة في كأس العالم للأندية

وصلت بعثة الهلال إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء الخميس، وخاضت بعدها التدريبات الجماعية التجهيزية لمقابلة الأحد المرتقبة، الفائز من تلك المباراة سوف يتأهل إلى الدور قبل النهائي ليلاقي تشيلسي الإنجليزي بطل اوروبا، موعد لعبة الهلال والجزيرة يوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 5.30 مساء بتوقيت فرنسا وألمانيا.

الساعة 4.30 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 11.30 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 3.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.