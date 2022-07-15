مباراة الهلال والخرطوم الوطني.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للدوري السوداني 2022

يلتقي نادي الهلال مع الخرطوم الوطني مساء اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 ضمن الجولة 27 من الدوري السوداني الممتاز، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخرطوم الوطني في الدوري، كما نُقدم لكم موعد مباراة الهلال السوداني اليوم الجمعة بتوقيت السعودية والإمارات وقطر والكويت، بتوقيت فرنسا وألمانيا وإنجلترا، بتوقيت أمريكا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخرطوم الوطني

يتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السوداني 2022 بعد مرور 26 أسبوعًا من المسابقة، رصيد الهلال 65 نقطة، يليه نادي المريخ الذي يملك 62 نقطة، في حين يأتي ثالثًا هلال الساحل برصيد 44 نقطة، الخرطوم الوطني في المركز قبل الأخير، القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخرطوم الوطني هي قناة النيلين الفضائية السودانية، والتي تُقدم تغطية شاملة لكل مباريات اليوم.

موعد مباراة الهلال والخرطوم الوطني اليوم

نتيجة مباراة الدور الأول بين الفريقين شهدت فوز الهلال بنتيجة 4-1، سجل محمد عبد الرحمن هدفين، وهدف لكل من وليد الشعلة ومبارك عبدالله، موعد مباراة الهلال والخرطوم الوطني اليوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 7.15 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 8.15 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 7.15 مساء بتوقيت فرنسا وألمانيا.

الساعة 6.15 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 1.15 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا.