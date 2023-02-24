مباراة الهلال والدحيل.. موعد القمة السعودية القطرية والقنوات الناقلة لقبل نهائي أبطال آسيا 2023

يلتقي الهلال السعودي مع الدحيل القطري مساء يوم الأحد 26 فبراير 2023 في مباراة الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، الفائز من تلك المباراة يتأهل مباشرة إلى المباراة النهائية، ليقابل بطل شرق القارة وهو نادي أوراوا ريد دياموند الياباني، تُقام المباراة المرتقبة الأحد على ملعب الثمامة المونديالي في قطر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والدحيل

بخصوص قنوات تذيع مباراة الهلال والدحيل الهامة، فسوف تكون منقولة على قناة الكأس 5، قناة SSC HD1، قناة بي إن سبورتس آسيا مع المعلق حسن العيدروس، قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 مع المعلق فارس عوض، نادي الهلال تغلب في قبل النهائي على فولاذ الإيراني بهدف دون رد، وتغلب الدحيل على الشباب السعودي بهدفين لهدف.

موعد مباراة الهلال والدحيل في قبل نهائي آسيا

نادي الهلال السعودي هو النادي الأكثر فوزًا ببطولة دوري أبطال آسيا بعدد 4 ألقاب، وهو حامل لقب البطولة، نادي الدحيل يبحث عن التتويج الأول له، موعد مباراة الهلال والدحيل في قبل نهائي آسيا يوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت الدوحة والرياض.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي وسلطنة عمان.

الساعة 3 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.