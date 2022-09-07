مباراة الهلال والزمالك.. تعرف على موعد السوبر السعودي المصري والقنوات الناقلة 2022

يتقابل الهلال السعودي مع الزمالك المصري مساء يوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 على ملعب لوسيل المونديالي في قطر على كأس السوبر “كأس لوسيل” الذي يجمع بين بطل الدوري السعودي مع بطل الدوري المصري 2022، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة الهلال والزمالك وهل ستكون منقولة على قناة مفتوحة أم لا، كما نُقدم لكم موعد لعبة الهلال في السوبر السعودي المصري بتوقيت السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان، بتوقيت فرنسا وألمانيا ولندن والنمسا والسويد، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والزمالك في السوبر السعودي المصري

كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة مباراة الهلال والزمالك في السوبر على عدة قنوات مفتوحة أو مشفرة، القنوات الناقلة لمباراة الهلال في السوبر السعودي المصري سوف تكون هي قنوات الكاس وبي إن سبورت القطريتين، كما تذيع المباراة قناة أون تايم سبورت الفضائية المصرية، يذكر أن أخر سوبر سعودي مصري كان في 2018 وكان بين الهلال والزمالك، وأقيمت وقتها في الرياض، وحقق الزمالك الفوز بنتيجة 2-1.

موعد مباراة الهلال والزمالك في السوبر

الفائز بلقب كأس السوبر السعودي المصري 2022 سوف يحصل على جائزة مالية بقيمة مليون ونصف المليون دولار أمريكي، على أن يحصل صاحب المركز الثاني على مليون دولار، ملعب لوسيل هو أحد أهم ملاعب مونديال قطر 2022 ويتسع لعدد 80 ألف متفرج، موعد لعبة الهلال والزمالك في السوبر يوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 8 مساء مصر وألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 7 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 2 عصرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

وصل الهلال إلى قطر وكذلك نادي الزمالك وقد بدأ الفريقان في خوض تمريناتهم بدولة قطر استعدادًا لمباراة سوبر لوسيل، بخصوص تذاكر المباراة فقد تم بيع 99% منها حتى الآن، هذا وقد تم نشر صور كأس مباراة الهلال والزمالك في قطر، هذا الكأس التي تطمح جماهير كل فريق في الفوز به.

