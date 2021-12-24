مباراة الهلال والفتح.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للدوري السعودي 2022

يلتقي الهلال مع نادي الفتح مساء اليوم السبت 25 ديسمبر 2021 ضمن الأسبوع الرابع عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة للعبة الهلال اليوم في الدوري السعودي، كما نقدم لكم موعد مباراة الهلال والفتح بتوقيت الرياض والإمارات وسلطنة عمان، وبتوقيت إنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح

يأتي الهلال في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي 2022 برصيد 21 نقطة بفارق خمس نقاط عن الاتحاد متصدر جدول الترتيب حاليا، نادي الفتح يأتي في المركز 12 برصيد 13 نقطة، نادي الهلال تغلب منذ يومين على الرائد في كأس الملك وتأهل إلى ربع النهائي، بينما ودع الفتح البطولة بعد خسارته من الاتحاد، القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح هي قناة SSC1 مع المعلق فهد العتيبي.

موعد لعبة الهلال والفتح اليوم في الدوري

التقى الهلال والفتح من قبل في 24 مباراة، فاز الهلال في 19، فاز الفتح في 2، والتعادل كان حاضرا في 3 مباريات، تُقام المباراة اليوم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، موعد لعبة الهلال والفتح اليوم السبت في الدوري في الأوقات التالية:

الساعة 5.50 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 6.50 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 2.50 عصرا بتوقيت إنجلترا.

الساعة 9.50 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 1.50 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.