نتيجة مباراة الهلال والفيصلي.. تعرف على موعد المقابلة الودية – وهل ستكون منقولة؟

يلتقي نادي الهلال مع نادي الفيصلي، مساء اليوم الأحد، في مباراة ودية، قبل انطلاق مباريات الأسبوع الأول من الدوري السعودي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الهلال والفيصلي الودية وأهم أخبار تلك المقابلة وتشكيل الفريقين والنتيجة أول بأول، كما نجيب عن السؤال الهام وهو “هل مباراة الهلال الودية اليوم ضد الفيصلي منقولة على أي قناة؟”، في تغطية هامة ومستمرة لتلك المباراة المرتقبة.

هل مباراة الهلال والفيصلي منقولة على أي قناة؟

تُقام المباراة الهامة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، يقود الهلال المدير الفني البرتغالي الجديد ليوناردو جارديم، بينما يقود الفيصلي أيضًا مدير فني جديد وهو الإيطالي باولو تراميزاني، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي اليوم فهي لن تكون منقولة على أي قناة وسوف تكون مباراة مغلقة كما أكدت عدة مصادر مقربة من الناديين.

موعد مباراة الهلال والفيصلي الودية اليوم

واصلت إدارة نادي الهلال تدعيم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي بصفقات عالمية، وكان أخرها التعاقد مع النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب ويست بروميتش ألبيون، الفيصلي ضم منذ ساعات لاعب الهلال السابق عبد المجيد السواط، موعد مباراة الهلال والفيصلي الودية اليوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.

نتيجة مباراة الهلال والفيصلي