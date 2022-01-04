مباراة الهلال والفيصلي.. تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر السعودي 2022/2021

يلتقي نادي الهلال بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021 مع نادي الفيصلي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين في مباراة كأس السوبر السعودي مساء يوم الخميس 6 يناير 2022 في لقاء مرتقب، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة للسوبر السعودي مباشرة حيث تترقب كل الجماهير مشاهدة تلك المباراة الهامة، كما نُقدم لكم موعد مباراة الهلال والفيصلي في السوبر يوم الخميس بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت ألمانيا وفرنسا والسويد، وبتوقيت جرينتش، وبتوقيت إنجلترا وأمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي

تُقام المباراة على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، مباراة السوبر السعودي يدخلها الهلال والفيصلي ليكون ثاني لقاء بين الفريقين في نفس الأسبوع بعدما التقيا منذ يومين في مباراة بالدوري السعودي، حيث قلب الهلال تأخره إلى فوز بنتيجة 3-2، القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي قناة SSC1 HD مع المعلق عيسى الحربين، وقناة SSC1 SD مع المعلق محمد الخامسي.

موعد لعبة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي

الهلال يتقاسم صدارة جدول ترتيب الأندية الأكثر فوزا بكأس السوبر السعودي مع نادي النصر وكل فريق فاز باللقب مرتين، بينما يشارك الفيصلي في مباراة السوبر لأول مرة في تاريخه، يذكر أن بطولة السوبر السعودي انطلقت أول مرة عام 2013 وفاز نادي الفتح بلقب أول نسخة، موعد مباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 8.15 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 9.15 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 6.15 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 5.15 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 12.15 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4.15 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.