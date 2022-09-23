مباراة الهلال والقادسية الكويتي.. تعرف على موعد اعتزال نواف الخالدي والقنوات الناقلة

يلتقي الهلال السعودي مع القادسية الكويتي في مهرجان اعتزال الحارس الدولي الكويتي نواف الخالدي “الجسور” مساء يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية في اعتزال الحارس نواف الخالدي، كما نُقدم لكم موعد مباراة الهلال الودية في الكويت يوم الأحد بتوقيت السعودية والإمارات وسلطنة عمان وقطر، نواف الخالدي هو القائد السابق لمنتخب الكويت ونجم حراسة المرمى مع نادي القادسية، تُوج الخالدي مع القادسية بالعديد من الألقاب أهمها الفوز بكأس الاتحاد الآسيوي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية الكويتي

من المرتقب أن تكون القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية الكويتي مباشرة من مهرجان اعتزال الحارس الكويتي نواف الخالدي هي القناة الكويتية الرياضية، تُقام المباراة على استاد جابر الكبير، ويتضمن مهرجان الاعتزال العديد من الفقرات الترفيهية للجماهير إلى جانب المباراة.

موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي في اعتزال الجسور

سوف يغيب عن نادي الهلال السعودي نجومه الدوليين، نظرًا لمشاركتهم مع المنتخب السعودي في معسكره الخارجي بإسبانيا، من غيابات الهلال الهامة النجم كاريلو لمشاركته مع منتخب بيرو، ومن النجوم الدولية الغائبة عن الهلال سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهري والبليهي وكنو وسعود عبد الحميد وناصر الدوسري والحارس محمد العويس، موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي الودية في اعتزال الجسور يوم الأحد في الأوقات التالية:

السابعة مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الثامنة مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.