مباراة الهلال والمريخ.. الموعد والقنوات الناقلة للدوري السوداني (لقاء القمة)

ننشر موعد مباراة الهلال والمريخ المقرر لها مساء يوم السبت الموافق 6 يوليو 2019 ومباراة الجولة السابعة من دوري النخبة السوداني والديربي الكبير، حيث نقدم لكم كل أخبار اللقاء وأسماء القنوات الناقلة لمباراة القمة السودانية 2019 مباشرة على الهواء، تقام المباراة على استاد الخرطوم بالعاصمة السودانية، حيث تم ترتيب كل الإجرءات لكي تخرج المباراة بصورة جيدة ومتميز بين كبار الكرة السودانية الهلال والمريخ.

جدول ترتيب دوري النخبة السوداني 2019 قبل كورة الهلال والمريخ يوم السبت، يتصدر جدول الترتيب نادي المريخ برصيد 18 نقطة بعد الفوز بكل مبارياته الستة السابقة، نادي الهلال العاصمي يأتي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، فمن يحسم لقب دوري النخبة لهذا الموسم، مدرب نادي المريخ إبراهيم حسين أكد على جاهزية نجم هجوم الفريق الصادق شلش للمشاركة في المباراة بعد تعافيه من الإصابة، مباراة القمة يوم السبت ستكون في ختام دوري النخبة السوداني، وستحدد بطل الدوري، المريخ له فرصتين الفوز أو التعادل، بينما يمتلك الهلال فرصة واحدة فقط للفوز بالدوري وهي الفوز بتلك المباراة.

موعد مباراة الهلال والمريخ والقنوات الناقلة لمباراة القمة

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة القمة السودانية فسوف تذيع المباراة على الهواء مباشرة قناة الملاعب الرياضية sudan sport عبر تردد القناة على قمر العرب سات، وستقدم القناة تغطية شاملة ومتميز للقمة السودانية، موعد مباراة الهلال والمريخ بدوري النخبة السبت سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت السودان.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 9.30 مساء بتوقيت الإمارات.