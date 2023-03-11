مباراة الهلال والمنامة.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للبطولة العربية للأندية 2023

يلتقي الهلال السوداني مع المنامة البحريني مساء يوم الإثنين 13 مارس 2023 في مباراة الذهاب من الدور الأول في البطولة العربية للأندية الأبطال 2023 (كأس الملك سلمان)، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال والمنامة، وموعد مباراة الهلال السوداني في ذهاب البطولة العربية يوم الإثنين بتوقيت السعودية والكويت وقطر، بتوقيت دبي الإمارات وسلطنة عمان (مسقط) وبتوقيت البحرين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والمنامة في البطولة العربية

بخصوص قنوات تذيع مباراة الهلال السوداني والمنامة البحريني مباشرة في البطولة العربية 2023 (كأس الملك سلمان للأندية)، فسوف تكون منقولة على قنوات ssc السعودية، وقنوات الكأس، أبوظبي الرياضية، الفائز من مباراتي الذهاب والعودة بين الهلال والمنامة سوف يلتقي في الدور الثاني من الفائز من مقابلة الصفاقسي التونسي وقطر القطري.

موعد مباراة الهلال والمنامة في كأس الملك سلمان 2023 الذهاب

تُقام المباراة على ملعب الهلال بالخرطوم، الفائز من الهلال السوداني أو المنامة البحريني أو قطر القطري أو الصفاقسي التونسي سوف يتأهل للدور الرئيسي من البطولة العربية للأندية الأبطال 2023 (دور المجموعات)، وسوف يلعب في المجموعة الأولى القوية التي تضم الاتحاد السعودي والترجي التونسي والشرطة العراقي، موعد كورة الهلال والمنامة في ذهاب البطولة العربية يوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت السودان.

الساعة 7 مساء بتوقيت البحرين والسعودية والكويت وقطر.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي في الإمارات ومسقط بسلطنة عمان.