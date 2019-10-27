ksa tv| مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر اليوم الأحد ONLINE في الدوري السعوي

سنعرض لكم الآن مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر يلا شوت اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، ديربي الرياض بين النصر والهلال هي المباراة الأكثر جماهيرية في كرة القدم السعودية، من المتوقع أن يشهد حضور جماهيري متوسط من جانب جماهير الزعيم خاصة أن المباراة سوف تلعب على ملعب جامعة الملك فهد معقل نادي الهلال لمبارياته.

بث مباشر لمباراة الهلال والنصر سنوفره لكم من خلال قناة ksa sport الناقلة للمباراة على شاشتها، وتأتي المباراة بعد انتهاء التوقف الدولي وتأهل الهلال إلي نهائي دوري أبطال أسيا لكرة القدم، وفيه تجمع اللاعبين الدوليين بالمنتخب السعودي والمنتخبات الأخرى مرة اخرى مع انديتهم، من أجل خوض غمار مباريات الأسبوع الثامن من الدوري السعودي لكرة القدم.

تشكيل الهلال المتوقع

* حراسة المرمى: محمد الواكد.

* خط الدفاع: محمد البريك – البليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك.

* خط الوسط: سالم الدوسري – عبدالله عطيف – جوستافو كويلار – كارلوس إدواردو.

* خط الهجوم: بافتيمبي جوميز – سالم الدوسري

بث مباشر الهلال والنصر

كعادتنا سنوفر رابط البث الخاص بلقاء الهلال والنصر قبل بداية اللقاء.