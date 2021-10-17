مباراة الهلال والنصر.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لقبل نهائي آسيا 2021

يلتقي الهلال مع النصر في قمة آسيوية مرتقبة بنكهة سعودية خالصة، مساء يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 في مباراة الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقللة لمباراة الهلال والنصر مباشرة، حيث تترقب كل الجماهير في السعودية وحول العالم مشاهدة تلك المقابلة، كما نُقدم موعد مباراة الهلال اليوم الثلاثاء في آسيا بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت جرينتش، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، الفائز من مباراة النصر اليوم في آسيا يتأهل إلى النهائي ليقابل الفائز من مباراة بوهانج ستيلرز وأولسان هيونداي الكوريين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في آسيا

نادي الهلال هو الأكثر فوزا ببطولة دوري أبطال آسيا بعدد 3 ألقاب، يتساوى معه في هذا الرقم نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، نادي النصر السعودي يبحث عن التتويج الأول له من خلال النسخة الحالية، في حين حقق النصر المركز الثاني آسيويًا مرة واحدة مقابل أربع مرات للهلال، سوف تتمكن الجماهير من مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والنصر في آسيا على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اليوتيوب، ومن القنوات الناقلة للمباراة قناة SSC السعودية، سجل التتويج السعودي بالبطولة الآسيوية يتواجد به نادي الاتحاد الذي فاز بالبطولة مرتين، والأهلي حقق الوصافة مرة واحدة، ومثله نادي الشباب.

موعد مباراة الهلال والنصر في قبل نهائي آسيا

تقابل الهلال والنصر مرتين في النسخة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث فاز الهلال في مباراة الذهاب 2-0، وفاز النصر في العودة 1-0، يقود النصر مدرب جديد وهو البرتغالي بيدرو إيمانويل، موعد لعبة الهلال والنصر في قبل نهائي آسيا اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 10 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش لندن.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 5 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.