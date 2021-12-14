مباراة الهلال والنصر.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة وكل تفاصيل ديربي الرياض 2021-2022

يقام الديربي السعودي الكبير بالرياض بين نادي الهلال ونادي النصر مساء يوم الخميس 16 ديسمبر 2021 في قمة مؤجلة من الأسبوع الثامن من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لديربي الرياض وموعد مباراة الهلال والنصر يوم الخميس بتوقيت السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت، وبتوقيت فرنسا وبلجيكا وإنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تُقام المباراة على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، هذا وقد تعثر الفريقان الهلال والنصر في الجولة الماضية من الدوري، حيث تعادل الهلال مع الفيحاء بدون أهداف، في حين خسر النصر من الطائي بنتيجة 1-2، القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر مباشرة هي قناة ssc السعودية كما ستكون منقولة على شاهد.

موعد مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض

يتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي حاليا برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، يليه الشباب برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، نادي الهلال في المركز الرابع برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، في حين يأتي النصر في المركز السابع برصيد 17 نقطة من 12 مباراة، سجل الهلال 16 هدفا واستقبلت شباكه 10 أهداف، النصر سجل 19 هدفا، واستقبلت شباكه 16 هدفا، موعد مباراة الهلال والنصر يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 6 مساء بتوقيت هولندا وبلجيكا وفرنسا.

الساعة 5 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.