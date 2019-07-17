مباراة الهلال وبودافوكي المجري.. الموعد والقنوات الناقلة للمقابلة الودية

ننشر موعد مباراة الهلال وبودافوكي المجري الودية المقرر لها مساء اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019 خلال معسكر الفريق الأول بالنمسا، كما تتساءل الجماهير عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال الودية اليوم، حيث سنجيب عن خلال هذا التقرير مع موقع “كلمة دوت أورج” عن كافة تساؤلات الجماهير، وكل المعلومات عن المباراة الودية الثالثة خلال المعسكر الأوروبي، كما نقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات، وبتوقيت النمسا وجرينتشن وبتوقيت أمريكا وكندا.

مباراة الهلال وبودافوكي الفريق المجري تقام على ملعب دولوميتين، وهو نفس الملعب الذي خاض عليه الهلال الوديتين السابقتين، وستكون تلك المباراة هي قبل الأخيرة في المعسكر، على ان تكون المقابلة الودية الاخيرة أمام فريق نابولي الإيطالي، وستكون مسك الختام، ومنافس الهلال فريق بودافوكي المجري هو فريق جيد، يلعب ضمن أندية الدوري المجري الدرجة الأولى.

موعد مباراة الهلال وبودافوكي المجري والقنوات الناقلة لها

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة مباراة اليوم الودية بالنمسا مباشرة عبر قناة الهلال الرسمية على موقع اليوتيوب عبر شبكة الإنترنت، هذا ويذكر أن الهلال سوف يبدأ المباريات الرسمية في الموسم الجديد يوم 6 أغسطس 2019 القادم بملاقاة الأهلي في ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، موعد مباراة الهلال وبودافوكي الودية اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 6 مساء بتوقيت النمسا.

الساعة 5 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.