مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز.. تعرف على موعد لعبة الزعيم والفريق الكوري والقنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2021

يخوض الهلال السعودي موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2021 ضد الفريق الكوري بوهانج ستيلرز مساء يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 في قمة مرتقبة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري مباشرة، كما نستعرض موعد مباراة الهلال في نهائي آسيا يوم الثلاثاء بتوقيت كوريا الجنوبية، وبتوقيت دبي وأبوظبي وسلطنة عمان والكويت، وبتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا، ونهائي آسيا بتوقيت لندن وأمريكا وكندا وأستراليا، يُقام النهائي من لقاء واحد، وهو لقاء الثلاثاء، والفائز يتوج بالبطولة والكأس.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج ستيلرز في نهائي آسيا 2021

تُقام المباراة النهائية على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وقد وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على

الحضور الجماهيري بشكل مفتوح، لذا سوف يحضر المباراة ما يقرب من 70 ألف مشجع، وقد نفذت تذاكر المباراة بالكامل فور طرحها للبيع على شبكة الإنترنت، سوف تتمكن الجماهير حول العالم من مشاهدة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 عبر عدة قنوات، فسوف تكون القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج ستيلرز الفريق الكوري قناة SSC السعودية، وقناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اليوتيوب، ومن المرتقب أن تكون المباراة منقولة على قناة أبوظبي الرياضية الأرضية داخل دولة الإمارات.

موعد لعبة الهلال وبوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021

الهلال وبوهانج الكوري يتصدران جدول ترتيب الأندية الأكثر فوزا ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث حقق كل فريق منهم تلك البطولة ثلاث مرات، حكم المباراة النهائية سوف يكون الحكم الدولي الإماراتي محمد عبدالله حسن، موعد مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 يوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي وأبوظبي بالإمارات وبتوقيت سلطنة عمان.

الساعة 5 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا وبلجيكا.

الساعة 4 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 11 صباحا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت كوريا الجنوبية.

الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.