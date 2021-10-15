مباراة الهلال وبيرسبوليس الإيراني.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لربع نهائي دوري أبطال آسيا

يلتقي الهلال السعودي مع بيرسبوليس الإيراني مساء اليوم السبت 16 أكتوبر 2021 في مباراة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبيرسبوليس مباشرة، حيث تنتظر الملايين من الجماهير مشاهدة البث المباشر لتلك المباراة عبر قنوات فضائية مفتوحة، كما نُقدم لكم موعد مباراة الهلال في آسيا اليوم السبت بتوقيت السعودية والإمارات، وبتوقيت جرينتش، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، الفائز من تلك المباراة سوف يلتقي مع الفائز من مباراة ربع نهائي غرب آسيا الثانية بين النصر والوحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبيرسبوليس الإيراني

كان هناك إقبال جماهيري كبير على شراء تذاكر مباراة الهلال اليوم في آسيا ضد الفريق الإيراني، حيث نفذت تذاكر المباراة بالكامل بعد 24 دقيقة فقط من طرحها على الموقع الإلكتروني، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبيرسبوليس الإيراني فسوف تتمكن الجماهير من مشاهدة المباراة عبر قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب وعبر قناة SSC السعودية، من الجدير بالذكر أن الهلال هو حامل لقب دوري أبطال آسيا ويبحث عن تكرار الإنجاز، هذا وقد استعد الهلال جيدًا لتلك المباراة الهامة، والفريق جاهز بكل نجومه لتحقيق التأهل للدور القادم.

موعد مباراة الهلال وبيرسبوليس الإيراني في ربع نهائي آسيا 2021

تُقام المباراة على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياضي، يذكر أن الهلال تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على استقلال طهران الإيراني بنتيجة 2-0، في حين تغلب بيرسبوليس في ثمن النهائي على استقلال طاجيكستان بنتيجة 1-0، موعد مباراة الهلال وبيرسبوليس الإيراني اليوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 10 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 5 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني وملبورن أستراليا.