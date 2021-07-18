مباراة الهلال وبينزغاو النمساوي.. تعرف على الموعد ورابط قناة يوتيوب الزعيم

يلتقي الهلال السعودي مع فريق بينزغاو النمساوي مساء اليوم الأحد في أولى مباريات الزعيم الودية خلال معسكره الخارجي بالنمسا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الهلال وبينزغاو النمساوي بتوقيت السعودية، كما نجيب عن السؤال الهام بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الهلال الودية اليوم، كما نقدم رابط قناة الهلال الرسمية على اليوتيوب، هذا ويذكر أن الهلال متواجد في دولة النمسا حتى الثاني من أغسطس 2021 القادم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبينزغاو النمساوي

مباراة الهلال وبينزغاو النمساوي لن تكون منقولة على أي قناة، لكن سوف تتمكن الجماهير من مشاهدة المباراة مباشرة على قناة الهلال على اليوتيوب، رابط يوتيوب الهلال هو:

https://www.youtube.com/c/alhilal

نادي بينزغاو النمساوي من أندية الدرجة الثانية في النمسا، وقد أنهى الموسم الماضي في المركز السابع للمجموعة الثانية في هذا الدوري، يذكر أن الهلال يلعب في النمسا مباريات متدرجة القوة.

موعد مباراة الهلال وبينزغاو النمساوي الودية

كل الجماهير تترقب مشاهدة مباراة الهلال الودية بالنمسا، بعد فترة التوقف الأخيرة للمسابقات المحلية والقارية، كما أن الجميع يريد مشاهدة أداء الهلال تحت قيادة المدير الفني الجديد جارديم، كما تريد الجماهير مشاهدة بعض الصفقات الجديدة وفي مقدمتها المهاجم السنغالي الجديد، موعد مباراة الهلال وبينزغاو النمساوي الودية اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي.